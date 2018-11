Venezolanos emigran a Israel en busca de mejores sueldos

Ciudadanos venezolanos radicados en Israel aseguran que las personas que no han logrado emigrar de Venezuela no han podido hacerlo porque no cuentan con los recursos necesarios.

“Los que quedan en Venezuela son las personas que no pueden salir porque no tienen la capacidad económica para comprarse un pasaje”, indicó Gabriel, un venezolano entrevistado por La Voz de América.

El venezolano añadió que pese a las dificultades de adaptarse a un nuevo país, debido a la diferencia del idioma, el sueldo que percibe es significativamente superior al que ganaba en Venezuela.

“En Venezuela yo no llegaba a ganar ni siquiera 10 dólares, mientras que acá en un mes gano aproximadamente 1.800 dólares”, agregó.

De acuerdo con cifras publicadas por el gobierno israelí durante el año el año 2015 emigraron 111 venezolanos, cifra que duplica la de 2012. Aseguran que la actual tendencia va en aumento.

Con información de La Voz de América.