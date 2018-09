Venezolanos dejan plasmados sus anhelos en “muro de los lamentos” en Cúcuta

Marta Elena Alarcón, dueña de un negocio al costado derecho de la vía Cúcuta-Pamplona (Colombia), a la altura de La Garita, exhibe mensajes que han dejado los transeúntes venezolanos.

“Recuerdo que esa muchacha llegó como a las 11:00 pm. Apenas la vi me puse mal, me dieron muchas ganas de llorar y me descompuse. Traía entre sus brazos a su bebé de 25 días de nacido. Apenas si se veía la pobre criatura… Me dijo que iban caminando hasta Perú. No sé cómo les habrá terminado de ir”, dijo Alarcón a La Opinión de Cúcuta.

La comerciante conserva cientos de mensajes que migrantes venezolanos han dejado en su paso por el país colombiano, los que decidió mostrar a quienes pasan por el lugar para que lean las experiencias y anhelos de los migrantes.

“Me han hospitalizado dos veces en el último año. Las historias que me cuentan me afectan tanto, que me dan crisis nerviosas y me enfermo. Ahora mismo estoy esperando que me autoricen una cirugía porque me encontraron cálculos. Pienso en esos días en los que no voy a estar para ayudarlos y me da una tristeza”, expresó Alarcón.

