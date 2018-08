Venezolanos con pasaporte vigente no pueden ingresar a Ecuador

Autoridades de Ecuador no permiten la entrada de venezolanos que posean pasaporte con la fecha de vencimiento menor a seis meses.

“Ellos me dicen que necesito tener el pasaporte con más de seis meses de vigencia. Mi pasaporte se vence el 12 de enero de 2019, menos de seis meses de vigencia. Me están diciendo que no me pueden dejar entrar”, indicó Humberto Urdaneta a La Voz de América.

A Urdaneta le indicaron que la única alternativa que tiene para ingresar a territorio ecuatoriano es que consiga la carta andina en Colombia.

“Lamentablemente estoy varado. Acabo de sellar la salida de Colombia y no se si pueda hacer nuevamente la entrada”, indicó el venezolano.

Señaló que su destino final es Argentina, en donde tiene una cita el 11 de septiembre, para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI).