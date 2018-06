Venezolano le reclama a coterráneo que pide dinero en autobús de Colombia

Un joven venezolano explicaba el poco valor de los billetes de su país en un autobús de Colombia para así pedir una colaboración a los usuarios de transporte público, cuando otro venezolano lo acusó de vender los billetes y ser responsable de la escasez de dinero en efectivo que existe en Venezuela.

El joven inmigrante aclaró que no estaba vendiendo los billetes pues quería demostrar que esos billetes no tienen valor, puesto que no alcanza para cubrir necesidades básicas como comer. El muchacho señaló que ninguno de esos billetes le alcanza a su familia en Venezuela para comer, por lo que él estaba pidiendo una colaboración en el autobús para ayudar a sus seres queridos.

Tras el discurso del joven, otro venezolano, que lo estaba grabando aseguró que la escasez de billetes en Venezuela se debía a personas coo él que lo sacaban del país. "En Venezuela no hay efectivo porque gente como tu lo ha sacado del país. Esto que tu tienes aquí le hace falta a la gente para ir a comprar", dijo el hombre señalando los billetes de 100 bolívares y 10.000 bolívares que el joven tenía en las manos.

El hombre le exigió que se bajara del autobús o si no llamaría a Migración Colombia. Cuando el joven inmigrante intentaba defenderse el otro venezolano lo callaba bruscamente. "Callate, te estoy hablando", decía el hombre alegando que lo que hacia al muchacho era un delito.

Las acusaciones provocaron molestia en el joven quien se negó a bajarse del autobús. Cuando aumentaron los reclamos el inmigrante le pidió al hombre que parara o sino iban a tener un problema. El muchacho alegó que el hombre le estaba faltando el respeto.