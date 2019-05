Venezolano que aspira al Parlamento Europeo quiere darle voz a latinos

El próximo 26 de mayo Europa realizará una nueva escogencia de los representantes de sus 27 Estados miembros a aproximadamente 750 escaños del Parlamento comunitario que despacha en la sede de Bruselas. Es posible que, si finalmente se concreta un acuerdo de divorcio de Reino Unido con la UE, estas curules queden reducidas a 705 representaciones, de las cuales España contará con 59 puestos (Actualmente tiene 54).

Los comicios europeos no han sido nunca muy atractivas para el electorado español; no obstante, el reciente proceso en que se escogieron las Cortes Generales y la oportunidad de conseguir grupos de adhesión dentro del territorio comunitario representa, para la nueva y atomizada realidad política española, un elemento que ya no están dispuestos a dejar de lado para influir en la política interna desde la normativa de la Comunidad Europea.

Surge en este contexto un grupo de electores que otrora no se sintió identificado ni tan siquiera interesado en el conjunto de decisiones que se podían impulsar desde Bruselas, pero que, dada la importancia que ha venido tomando el fenómeno de la inmigración en el viejo continente y el creciente número de europeos por adquisición o por herencia, tendrá la opción de, con una fracción de su votación posible, tener voz y representación en la euro cámara.

Se trata de la creciente presencia de latinoamericanos que cuentan con pasaportes comunitarios ya sea por razones familiares o por nacionalizaciones. Entre ellos destaca el Movimiento Independiente Euro Latino (Miel), cuya lista de candidatos cuenta con un importante componente de aspirantes nacidos en la orilla americana del Atlántico: colombianos, ecuatorianos, peruanos, argentinos, chilenos, bolivianos, venezolanos, cubanos, dominicanos; hijos o nietos de familias españolas y europeas, que desean cambiar la percepción que de los venidos de Iberoamérica se tiene actualmente.

Quien preside ese movimiento, el hispano-venezolano José Luis Cordeiro, plantea que en España residen más de millón y medio de eurolatinos con derecho a voto. Sin embargo, nunca han tenido una voz directa en alguno de los órganos de decisión más relevantes. Por ello, el Movimiento quiere llevar a Bruselas la problemática que afecta a los europeos de origen latino.

“Queremos ser la voz de dos elementos subestimados en el país y en Europa: la migración y la tecnología”, dice Cordeiro, quien junto con su movimiento Miel ha palpado la dificultad de los ciudadanos europeos de origen latino, quienes reciben un trato diferenciado y que encuentran trabas burocráticas.

Algunas de las propuestas programáticas de la coalición eurolatina incluyen gestionar ante el PE la eliminación de la solicitud de visado al espacio Schengen a los ciudadanos de Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Cuba; ampliar la tarifa plana hasta cinco años para emprendedores y autónomos de origen latino, revisar y homologar los procesos de reconocimiento de títulos universitarios latinoamericanos a descendientes y nacionalizados en España.