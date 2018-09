Venezolano protestó desnudo frente a las oficinas de The New York Times

Un venezolano se desnudó este viernes frente a las oficinas del diario The New York Times en forma de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Usuarios en Twitter publicaron un video en el cual se observa a un sujeto completamente desnudo mientras sostenía una pancarta que decía “S.O.S Venezuela” frente a las oficinas del diario The New York Times.

El diario estadounidense pidió a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no intervenir en los problemas de Venezuela

El medio impreso publicó el miércoles en su editorial “Quédese fuera de Venezuela, Sr. Trump”, aconsejándole a Trump no alentar un golpe de Estado contra Nicolás Maduro.

The New York Times @nytimes es enemigo #1 d los venezolanos. Ese medio defiende la DICTADURA de @NicolasMaduro, por eso, pidió a @realDonaldTrump q no libere militarmente a Venezuela. Ante eso, 1 venezolano en EE.UU., se desnudó en la puerta d NYT para pedir ayudar para su pueblo pic.twitter.com/N0rEDkxLpu