Venezolano pintó mural en la frontera de México y Estados Unidos 

El padre de Joaquin Oliver, venezolano asesinado en el tiroteo en la escuela de Parkland en Estados Unidos, pintó un mural en una valla fronteriza entre México y Estados Unidos en Tijuana. “Del otro lado también matan a nuestros hijos”, es el mensaje que escribió el artista venezolano.

El mural tiene el propósito por crear conciencia sobre el problema de la violencia con armas de fuego. “Creo que todo el mensaje es crear algo de sentido común en términos de quién debería y quién no debería portar un arma”, afirmó Oliver.

El 14 de febrero de este año, 17 personas fueron asesinadas en un tiroteo que tuvo lugar en la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, por ello luego de la trágedia Manuel Oliver se ha dedicado a pintar murales para concientizar sobre la importancia de regular la venta de armas en los Estados Unidos con murales en distintas partes de ese país.

Venezuelan artist Manuel Oliver, whose 17-year-old son Joaquin Oliver was killed during the Parkland school shooting, paints a mural on the US-Mexico border fence in Tijuana, to raise awareness on the gun violence problem in the United States pic.twitter.com/HzCdMtMbhi