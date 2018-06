Venezolana con 20 años en EE UU está a punto ser deportada

La venezolana Milagros Yanes está a punto de ser deportada desde Estados Unidos hacia Venezuela junto a su familia, reseñó El Nuevo Herald.

Milagros y su esposo excedieron el período de sus visas, firmaron su salida voluntaria de este país en agosto del 2010 y tienen una orden final de deportación.

"Firmamos la salida voluntaria en un momento de desesperación y de rabia. Estábamos cansados de poner nuestras vidas en las manos de personas que te sacan la plata, se aprovechan y te dejan en el aire", dijo Milagros.

En los 20 años que ha tenido en EE UU obtuvo un título universitario, un trabajo, un hogar y una estabilidad junto a su esposo y dos hijos.

“A ellos no les interesa si me muero de hambre o no en Venezuela. Tengo más tiempo de mi vida viviendo en este país que en Venezuela”, destacó para referirse a la crisis social y humanitaria se acrecienta en su país natal.

Yanes aseguró que los venezolanos que salen del país no están recibiendo la protección adecuada en EE UU.

De acuerdo con el portal, entre enero y abril de este año 150 venezolanos han sido expulsados de la nación norteamericana.

