Mark Green, administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mantuvo un encuentro con autoridades de Trinidad y Tobago para evaluar la situación de los migrantes venezolanos el pasado 9 de mayo.

Recalcó que la organización ha dado más de 1,5 millones de dólares destinados a aliviar la situación de la diáspora venezolana en el país.

A partir del próximo 31 de mayo, y por una duración de dos semanas, el gobierno de Trinidad y Tobago iniciará un proceso de registro de los venezolanos que quieran ingresar en su territorio, anunció el parlamentario Carlos Valero.

La información fue dada a conocer al legislador venezolano por Stuart Young, ministro de gobierno de Trinidad y Tobago, quien aseguró que la medida permitirá la permanencia legal de venezolanos en la nación caribeña.

Met with government officials, community outreach programs and #Venezuelan migrants in Trinidad and Tobago. I also highlighted the $1.6 million @USAID is providing to address the needs of Venezuelans and local communities generously hosting them. Thanks for the warm welcome T&T! pic.twitter.com/4U7a7ogZf5