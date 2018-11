Unicef alabó procedimiento migratorio instaurado por Ecuador

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aplaudió este lunes la suscripción en Ecuador de un procedimiento para atender a menores y sus familias migrantes, informó la Cancillería.

Se trata del “Procedimiento de atención para niños, niñas, adolescentes y sus familias en el contexto de movilidad humana en Ecuador”, que firmaron en la Cancillería los ministerios ecuatorianos de Exteriores, de Inclusión Económica y Social y del Interior.

María Cristina Perceval, directora regional de Unicef, indicó durante la ceremonia que el camino es el interés superior del niño, no criminalizar la migración, la no separación de las familias, la no judicialización. El horizonte es que los derechos humanos son para cada niño y en cada lugar.

“Como Naciones Unidas y Unicef estamos agradecidos, comprometidos y conmovidos”, dijo y resaltó que el formalizar una práctica de protección a menores en situación de movilidad es un estímulo para pensar que en la II cita regional sobre la migración venezolana, la de Ecuador será la voz que lleve a los Estados a seguir el ejemplo.

Durante el encuentro se prevé dar seguimiento a las conclusiones de la conferencia celebrada también en la capital en septiembre, que concluyó con una declaración firmada por una docena de países de la región que se comprometieron a aunar esfuerzos para afrontar el fenómeno migratorio.