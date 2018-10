Una mujer rompió los esquemas en Pakistán trabajando como mecánica

Uzma Nawaz, una joven de 24 años de edad, enfrentó innumerables estereotipos y obstáculos financieros antes de lograr obtener su diploma de mecánico y un empleo en un garaje de Multan, una ciudad ubicada en el centro de Pakistán.

"Lo tomé como un desafío, a causa de estos obstáculos y de los escasos recursos financieros de mi familia. Cuando la gente me ve haciendo esta clase de trabajo, se muestra realmente sorprendida", explicó Nawaz a la AFP.

Originaria de la pequeña ciudad de Dunyapur, Nawaz obtuvo una beca para poder estudiar. A pesar de esto, muy a menudo tenía que saltarse alguna comida por falta de dinero. Ella ha desarrollado sus talentos durante un año en un concesionario de una marca japonesa en Multan, donde es la única mujer entre los mecánicos.

La joven también convenció a los miembros de su familia que dudaban sobre su capacidad para desenvolverse en un universo masculino. "En nuestra sociedad, las chicas no necesitan trabajar en talleres. No me parece adecuado, pero es su pasión", dice su padre, Muhammad Nawaz, quien dice estar "muy feliz" por ella.

