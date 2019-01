Una cantante venezolana y un comunista discutieron en programa argentino

El periodista y secretario de relaciones internacionales del Partido Comunista, Jorge Kreyness, debatió este miércoles en el programa Intratables con la cantante venezolana Gladys Chirino Salcedo, mejor conocida como "Azabache", quien entre lágrimas contó la realidad de su familia y de los venezolanos : "Mi gente se está muriendo".

"Usted no sabe lo que dice", dijo entre gritos la vocalista. "No es cuestión de ideología, es cuestión de humanidad", respondió ante los argumentos políticos que Kreyness intercalaba. "No señor, mi gente se está muriendo", lanzó angustiada.

En medio del enfrentamiento, los panelistas del programa intentaron calmar las aguas, aunque se solidarizaron con la venezolana que -según Kreyness- "estaba fuera de control". "Nada de fuera de control, es venezolana, tiene a su familia allá", le respondió el conductor Pablo Villouta.

Kreyness comentó su reciente viaje a Venezuela y defendió al régimen chavista de Maduro frente a tres migrantes venezolanos: Oscar Hernández, concejal venezolano en la localidad de Carabobo, la periodista Sofía Nunes y la artista Azabache.

En medio del escandalo, Brancatelli defendió al periodista y le restó voz a la cantante por no viajar a su país hace más de 20 años. "El acaba de volver de Venezuela, Azabache hace 20 años que no va", dijo Brancatelli. Ese comentario encendió a la cantante que respondió: "Llevo 20 años sin ver a mi familia".

"Mi padre murió por falta de medicinas, mi tío murió por falta de medicinas", continuaba la venezolana mientras el periodista la interrumpía: "¿Usted se preguntó porqué faltan las medicinas? Es el bloqueo", y la cantante seguía con lágrimas en los ojos: "No puedo permitir que este señor diga lo que está diciendo".