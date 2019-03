La ultraderecha alemana saca provecho del caso del periodista Billy Six

La crisis venezolana permea por estos días el debate político alemán. Es tema de discusión en tertulias, en los medios de comunicación, en las reuniones de los partidos políticos y hasta en los bares. Uno de los abordajes más intensos ocurrió hace una semana en el Parlamento. Alternativa para Alemania, el partido populista de extrema derecha, llamó a debatir la supuesta negligencia del gobierno germano en la defensa de Billy Six.

El blogger y periodista acababa de aterrizar en el aeropuerto de Tegel, en Berlín, después de pasar más de cuatro meses detenido en El Helicoide. Poco después de su llegada, Six confrontó al gobierno de su propio país, al que acusó de falta de apoyo durante su detención. Su caso se convirtió de inmediato en consigna para la ultraderecha. El AfD asegura que Alemania hizo poco para sacarlo de la cárcel por tratarse de una voz crítica con los partidos que actualmente integran el gobierno: la Unión Demócrata Cristiana de la canciller Ángela Merkel, y el Partido Socialdemócrata, a cuyas filas pertenece el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas.

Sobre el jefe de la diplomacia alemana han recaído las críticas de la ultraderecha populista. “Lo que ha ocurrido en el caso Billy Six es un ejemplo del fracaso del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo la conducción de Heiko Maas… ¿Saben qué dijo Billy Six luego de aterrizar en Berlín Tegel? Su primera oración en suelo alemán fue: 'El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán quería enterrarme en vida en Venezuela. El mayor enemigo durante mi encierro no fue el régimen de Nicolás Maduro, sino el gobierno alemán”, relató el diputado del AfD, Petr Bystron, en el pleno.

Bystron y otros miembros de su partido aseguran que la liberación de Six se produjo gracias al ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Sin embargo, no han dado a conocer detalles al respecto.

La diplomacia alemana desmiente a la ultraderecha populista. De acuerdo con el Ministerio de Exteriores, el personal del Consulado de Alemania en Caracas se ocupó con diligencia del caso. “El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores apoyó intensamente a Six desde su arresto hasta su partida de Venezuela. Hubo cuatro visitas de empleados de la embajada en la prisión, y el propio embajador también lo visitó”, dijo el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Niels Annen, presente en el pleno.

Annen calificó de “muy sorprendentes” las acusaciones de Six contra el Ministerio de Asuntos Exteriores. El político del SPD dijo que era vergonzoso ver a la AfD tratando de usar el caso como un instrumento político.

Un blogger controversial

Six es conocido por reportar desde países en conflicto para medios afectos a la derecha. Antes de su arresto en Santa Cruz de Los Taques, en el estado Falcón, ya había pasado una temporada en una cárcel siria, en 2012. “El blogger Billy Six debía saber por experiencia propia que el gobierno federal defiende por igual a todos los ciudadanos alemanes… No hay muchos ciudadanos alemanes que con la ayuda del Ministerio de Exteriores y en el lapso de pocos años hayan sido sacados de prisiones en algunos de los países más complicados del mundo”, dijo el diputado Andreas Nick, del bloque de los conservadores en el Parlamento alemán.

Los diputados han pedido que se tome en cuenta el contexto político venezolano antes de poner en entredicho el trabajo de la diplomacia alemana en la defensa de Six. Durante su detención, tuvo el respaldo de la ONG Espacio Público. El blogger permaneció confinado en una celda individual, en aislamiento. Extraoficialmente se conoció que recibió “buen trato”, y que no fue torturado.

Six fue detenido el 17 de noviembre de 2018 en Falcón y trasladado a El Helicoide sin orden judicial. Se le acusó de espionaje y rebelión ante un tribunal militar porque fotografió de cerca a Nicolás Maduro.