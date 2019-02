Trump: Venezuela, Nicaragua y Cuba serán libres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes en Miami que se acerca el día en que todo el continente americano será "libre por primera vez en la historia" con la derrota de las "tiranías" de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

"He venido aquí a proclamar que un nuevo día llega a América Latina. En Venezuela y en todo el hemisferio el socialismo está muriendo y la democracia, la libertad y la prosperidad renacen", afirmó Trump en un encuentro en el estado de Florida con la comunidad venezolana, que le aclamó con gritos y banderas.

Trump reiteró su apoyo a la causa de la libertad en Venezuela y Juan Guaidó, presidente interino del país, cuyo cargo reconoció desde el 23 de enero, y subrayó que esa causa está "ganando en todos los frentes".

Además, se dirigió a los militares y los funcionarios que aún apoyan a Nicolás Maduro, al que calificó de "marioneta de Cuba", para decirles que "los ojos del mundo entero" están puestos sobre ellos y deben aceptar la oferta de amnistía de Guaidó.

"Buscamos una transición pacífica, pero todas las opciones siguen sobre la mesa", advirtió Trump en uno de los momentos más aplaudidos de su intervención, que estuvo precedida por unas breves palabras de Guaidó por videoconferencia.

A los que apoyan a Maduro, quien -según dijo- prefiere "ver morir de hambre a su pueblo antes que ayudarles", les advirtió de que Estados Unidos sabe quiénes son y dónde tienen guardados los "miles de millones de dólares que han robado".

Trump no anunció nada nuevo ni más medidas para presionar a Maduro a dejar el poder, pero enalteció los ánimos de los venezolanos que ven cómo el desenlace de la crisis no llega con un mensaje inequívoco de que están con ellos y no los va a dejar.

"Debemos aprovechar este momento. El momento es ahora. Venezuela será un país libre y amigo de la región", subrayó.