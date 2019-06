Trump suspendió aranceles a México tras acuerdo migratorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la suspensión indefinida de los aranceles a todas las importaciones de México que iban a entrar en vigor el próximo lunes, tras alcanzar un acuerdo con ese país para reducir el flujo migratorio.

"Las aranceles programados para entrar en vigor el lunes contra México quedan suspendidos indefinidamente. México a cambio ha aceptado tomar medidas contundentes para detener la marea migratoria a través de México hacia nuestra frontera sur", anunció Trump en Twitter.

"Esto lo hacemos -añadió- para reducir considerablemente, o eliminar, la inmigración ilegal que viene de México a Estados Unidos".

Trump suspendió antes de que entraran en vigor los aranceles que él mismo anunció hace justo una semana.

Los aranceles, que afectaban todas las importaciones de México, tenían que entrar en vigor el lunes a 5%, tasa que iba a aumentar gradualmente mes a mes hasta alcanzar 25% en octubre, a no ser que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lograse detener el creciente flujo migratorio en la frontera.

Trump no dio detalles del acuerdo alcanzado hoy con México, pero indicó que el Departamento de Estado lo hará pronto.

Tras conocer el viernes pasado la decisión de imponer aranceles, López Obrador envió a Washington a su canciller, Marcelo Ebrard, a la cabeza de una delegación que ha negociado toda la semana con funcionarios estadounidenses el acuerdo.

El jueves, México se comprometió a enviar a 6.000 funcionarios de la Guardia Nacional a la frontera sur con Guatemala, punto por el que cruza en su camino hacia Estados Unidos gran parte del flujo migratorio actual, formado sobre todo por centroamericanos.

Estados Unidos detuvo en mayo en su frontera sur a más de 132.000 inmigrantes, 30% más que en abril y la mayor cifra registrada en un mes desde 2006.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!