Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo este lunes que Moscú le comunicó la salida de buena parte de su personal de Venezuela.

"Rusia nos ha informado que han removido a la mayoría de su personal de Venezuela", indicó el mandatario en Twitter.

El senador por Florida Rick Scott declaró que está complacido por la decisión de las autoridade rusas en ese sentido.

"Me alegro de que Rusia esté tomando las medidas necesarias para retirarse de Venezuela. Deberían retirarse por completo y deberían hacerlo ahora. El respaldo de Maduro se está resquebrajando y es momento para que se haga a un lado", señaló Scott en la misma red social.

Sin embargo, la información no ha sido divulgada por los representates rusos durante las últimas horas. Este lunes en la mañana una empresa de armamento ruso aseguró que la información era falsa, luego de que el diario estadounidense The Wall Street Journal hizo una publicación al respecto.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.

I’ve called for Russia, Cuba, China & Iran to get out of VZ & for the entire int'l community to recognize @jguaido as the legitimate President of #VZ.



I’m glad Russia is taking steps to withdraw from VZ. They should withdraw completely & they should do it now. Full statement ⬇️: pic.twitter.com/9euIk1VY9F