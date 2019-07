Trump responde a Kim Darroch: “Chiflado, estúpido e imbécil pomposo”

El presidente estadounidense, Donald Trump, elevó este martes sus críticas al embajador británico en Washington, Kim Darroch, a quien calificó de "chiflado, estúpido e imbécil pomposo", en medio de la polémica por la filtración de cables críticos con su Administración.

Esto, poco después de que el Reino Unido expresó su pesar por la filtración de memorandos confidenciales en los que el diplomático calificó al gobierno de Trump como "disfuncional" e "inepto".

"El chiflado embajador que el Reino Unido ha endosado sobre Estados Unidos no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido. Debería hablar a su país, y a la primera ministra Theresa May sobre su fallida negociación del brexit, y no estar molesto por mis críticas por lo mal que se gestionó", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

"No conozco al embajador, pero me han contado que es un imbécil pomposo", agregó.

Los memos de Darroch fueron publicados en un dominical, molestando a Trump y avergonzando a Londres.

El ministro de Comercio Internacional del Reino Unido, Liam Fox, que se encuentra de visita en la capital estadounidense tenía previsto reunirse este martes con Ivanka Trump, hija del presidente y asesora de la Casa Blanca.

No está claro si Darroch acompañará al ministro británico en sus encuentros con funcionarios estadounidenses, como es habitual entre los jefes de la legaciones diplomáticas.

"Contactamos con el gobierno de Trump y establecimos nuestro punto de vista de que la filtración es inaceptable", dijo el portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, a los periodistas. "Se trata, por supuesto, de algo lamentable que esto haya ocurrido".

May calificó las filtraciones como "totalmente inaceptables" y afirmó tener "una confianza completa" en Darroch, un experimentado diplomático que llegó a Washington en enero de 2016, antes de la victoria de Trump en las presidenciales.

Según The Mail on Sunday, algunos de los reportes filtrados se remontan a 2017. En ellos, el diplomático británico afirmó que la presidencia Trump, que considera "inestable" e "incompetente", es susceptible de "estrellarse e incendiarse" y "terminar en desgracia", según sus informes transmitidos a Londres.

"Realmente no creemos que esta administración vaya a volverse sustancialmente más normal, menos disfuncional, menos impredecible, menos divisiva, menos torpe e inepta diplomáticamente", habría escrito Darroch en un despacho.

El embajador llegó a decir que para comunicarse con Trump es "necesario presentar argumentos simples, incluso rudos".

Trump respondió en Twitter criticando el manejo de Brexit de May y diciendo que ella ignoró su consejo.

"Qué desastre han creado ella y sus representantes", escribió. "No conozco al embajador, pero no es apreciado ni se piensa bien de él en Estados Unidos. Ya no trataremos con él".

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...