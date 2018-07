Trump recibió duras críticas después de la cumbre con Putín

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue centro de una avalancha de críticas de autoridades de inteligencia e importantes lesgiladores en su país, luego de la conferencia de prensa que siguió a su cumbre con el líder ruso Vladimir Putin.

El presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, el republicano Paul Ryan, apuntó en una nota que Trump debería apreciar que Rusia no es aliado: "No hay una equivalencia moral entre Estados Unidos y Rusia, que sigue siendo hostil a nuestros valores básicos e ideales", agregó.

El títular del partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, apuntó que, en la conferencia de prensa con Puntin, Trump exhibió un comportamiento peligroso y débil ante un adversario como Rusia. "En toda la historia de nuestro país, nunca los estadounidenses vieron a su presidente apoyar a un adversario de Estados Unidos como Trump ha apoyado al presidente Putin", expresó Schumer en Twitter.

"La conferencia de prensa en Helsinki es uno de los desempeños más vergonzosos de un presidente estadounidense que podamos recordar", dijo el senador republicano John McCain.

"Ningún presidente anteriormente se ha humillado de forma más abyecta ante un tirano", afirmó.

Otro senador republicano, Jeff Flake, apuntó de su lado que el desempeño de Trump fue vergonzoso. "Nunca pensé que viviría para ver a un presidente estadounidense subir al escenario con un presidente ruso, y culpar a Estados Unidos por una agresión de Rusia. Es vergozoso", dijo en Twitter.

Cumbre. Putin y Trump elogiaron ayer su primera cumbre celebrada en Helsinki, como una reunión útil que ha cambiado las relaciones entre sus dos países. El primero declaró incluso que su antagonismo ideológico ya no existe.

"La Guerra Fría terminó hace mucho tiempo. La época del antagonismo ideológico entre dos países ya es cosa del pasado. La situación en el mundo ha cambiado radicalmente", declaró Putin, del que Trump aseguró haber recibido un fuerte rechazo a las alegaciones de que influyó en la victoria electoral del estadounidense, contradiciendo así la conclusión de las agencias de inteligencia de su país.

El asunto de la eventual manipulación de origen ruso del resultado de los comicios estadounidenses dominó gran parte de la exposición de resultados de la cumbre de ambos dirigentes ante la prensa.

"Me dijeron las agencias de inteligencia que creen que fue Rusia. Ya no veo ninguna razón por la que podría serlo, y el presidente Putin fue extremadamente fuerte y poderoso en su negocio en su negativa de eso hoy", zanjó Trump a preguntas de la prensa.

Putin admitió sin embargo que quería que Trump ganara las elecciones presidenciales, con el argumento de que quería mejorar las relaciones con Rusia.

Al ser preguntado por los resultados concretos de la reunión, Trump se abstuvo de detallarlos, lo mismo que Putin, que tampoco dio más que respuestas vagas sobre aquello acerca de lo que hablaron a solas o junto con sus delegaciones.

Confía en la inteligencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tiene una gran confianza en los servicios de inteligencia de su país.

“Como he dicho muchas veces: ‘Tengo una gran confianza en mi gente de inteligencia. Sin embargo, también me doy cuenta de que para poder construir un futuro más brillante, no podemos centrarnos exclusivamente en el pasado”, sostuvo el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

Trump defendió, además, en su tuit que, al tratarse de las dos mayores potencias nucleares, “Washington y Moscú deben llevarse bien”.