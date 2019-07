Trump promete gravar vino francés tras sanciones digitales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este viernes dar una respuesta "sustancial" y rápida a la "estupidez de Macron" y también insinuó gravar el vino francés por los altos impuestos de este país para los gigantes tecnológicos norteamericanos.

"Francia acaba de imponer un impuesto digital a nuestras grandes compañías estadounidenses de tecnología. Si alguien les cobra impuestos, debe ser su país de origen, EE.UU.", ha afirmado Trump a través de su cuenta de Twitter.

Trump advirtió a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que promulgara esta semana una ley que impondrá un impuesto del 3 % sobre los ingresos que generen en su territorio gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Amazon, reseñó RT.

Este nuevo impuesto afectará a las empresas con ganancias de 834 millones de dólares (750 millones de euros) de ingresos globales o a aquellas que generaron en Francia más de 27 millones de dólares (25 millones de euros) con “actividades digitales” como la publicidad.

Dicha ley apunta a una treintena de empresas, en su mayoría estadounidenses, además de chinas, alemanas, británicas e incluso francesas, que se benefician de servicios digitales ofrecidos a los usuarios franceses.

En respuesta a lo expresado por EE UU, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, aseguró que París "implementará sus decisiones nacionales" relativas al impuesto digital.

"La tributación universal de las actividades digitales es un desafío que nos preocupa a todos. Queremos llegar a un acuerdo sobre este tema en el marco del G7 y la OCDE", apuntó el ministro francés. "Mientras tanto, Francia llevará a efecto sus decisiones nacionales", agregó Le Maire, informa AFP.

Francia es la primera nación de la Unión Europea que impone un impuesto de este tipo, mientras Reino Unido y Alemania estudian medidas semejantes.

