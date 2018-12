Trump pidió una larga pena de prisión para su ex abogado Michael Cohen

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este lunes una larga pena de prisión para su ex abogado Michael Cohen, quien admitió haber mentido al Congreso sobre la búsquedade un negocio inmobiliario con Rusia en nombre del actual mandatario durante la campaña electoral de 2016.

Trump elogió por otra parte a otro ex asesor, Roger Stone, por negarse a declarar en su contra en la investigación del fiscal especial Robert Mueller, que busca determinar si hubo o no colusión entre la campaña del magnare republicano y agentes rusos con el fin de perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

El primer mandatario acusó a Cohen de inventar historias sobre sus negocios con Rusia con el fin de reducir su sentencia por múltiples cargos de evasión fiscal, fraude financiero y violaciones de financiamiento de campañas, que el ex asesor del mandatario reconoció en agosto ante un tribunal federal de Nueva York.

La semana pasada, Cohen también admitió haber mentido en su testimonio sobre los contactos con poderosas figuras de Moscú con miras a la construcción de una Torre Trump en Moscú, que finalmente no se concretó.

Los abogados de Cohen pidieron el viernes que su cliente no pase más tiempo en la cárcel, destacando su cooperación con la extensa investigación de Mueller.

"¿Quiere decir que puede hacer todo lo terrible, no relacionado con Trump, las cosas que tienen que ver con el fraude, los grandes préstamos, los impuestos, etc., y no cumplir una pena de prisión prolongada? Mintió sobre eso y debería, en mi opinión, cumplir una pena completa", dijo el presidente americano

Trump, quien ha tildado repetidamente a la investigación de Mueller como una "ilegal caza de brujas", acusó el lunes al fiscal especial de obligar a los testigos decir mentiras para perjudicarlo.

"Bob Mueller y su banda fuera de control de demócratas iracundos no quieren la verdad, solo quieren mentiras. ¡La verdad es muy mala para su misión!", escribió en Twitter.