Trump niega buscar un cambio de régimen en Irán, pero sí un acuerdo

Tras su cumbre con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, el presidente estadounidense parecía tratar de rebajar tensiones entre ambos países, pese a un contexto de escalada verbal entre Estados Unidos y el gobierno iraní y a los recientes lanzamientos de misiles por parte del régimen norcoreano.

"No buscamos un cambio de régimen, quiero que esto quede claro, estamos tratando de que no haya armas nucleares", declaró Trump en alusión a Irán, añadiendo que "no buscaba dañar" a Teherán y se mostró confiando en que ambas partes puedan logren un acuerdo.

Trump también abrió la puerta a la posibilidad de negociar con el gobierno iraní: "si quieren hablar, hablaremos".

La capital de Estados Unidos decidió desplegar 1.500 militares adicionales en Oriente Medio. El conflicto entre Teherán y Washington no deja de crecer desde que Trump decidió sacar unilateralmente a su país del acuerdo sobre el programa nuclear iraní y ordenar nuevas sanciones contra Irán.

Con todo, el presidente estadounidense parece apoyar la idea de que el primer ministro nipón pueda mediar en el asunto. Según algunos informes, Shinzo Abe se estaría planteando la posibilidad de viajar a Irán para negociar.

"Ya veremos qué ocurre. Sé que el primer ministro [Abe] es próximo de los líderes iraníes. Nadie quiere que ocurra algo terrible, especialmente yo", dijo Trump antes de reunirse con Abe.

Por otra parte Trump se mostró pacificador con el líder norcoreano, Kim Jong Un, a pesar de las dos pruebas de misiles de corto alcance por parte del régimen de Pyongyang.

En un mensaje en Twitter, el mandatario apuntó que Pyongyang había "lanzado unas pequeñas armas", minimizando unos lanzamientos que hicieron encenderse las luces de alarma en toda la región.

Kim "busca crear una nación que tenga una gran fortaleza económica", declaró Trump, reiterando que él veía un "tremendo potencial económico" en Corea del Norte.

"Sabe que con lo nuclear [...] solo pueden ocurrir cosas malas. Es un hombre muy inteligente, lo entiende bien", declaró el presidente, que incluso apoyó al líder norcoreano en sus críticas a Joe Biden, que podría ser su rival en las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo año.

"Kim Jong Un declaró que Joe Biden es un individuo con un bajo cociente intelectual. Probablemente lo sea, en virtud de su experiencia, creo que estoy de acuerdo con él [Kim] en eso", dijo el presidente.