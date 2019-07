Trump insiste en que cuatro legisladoras deben irse de EE UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alimentó este lunes una polémica por insitir en que cuatro legisladoras demócratas, ciudadanas estadounidenses, vuelvan a las naciones de sus raíces al acusarlas de racistas en Twitter.

La controversia ha generado nuevas acusaciones de racismo y supremacismo blanco contra Trump. El presidente redobló sus críticas a las legisladoras, que llegaron al Congreso este año y se han convertido en voces muy influyentes en el movimiento progresista estadounidense.

"Si los demócratas quieren unirse en torno a las expresiones repugnantes, el odio racista y acciones de estas parlamentarias, que no representan al pueblo, será interesante ver cómo les salen las cosas", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario comenzó la discusión el domingo, al escribir en su feed de la red social: "Por qué esas legisladoras no vuelven a sus países y ayudan a arreglar los lugares completamente rotos e infestados de crimen de donde vienen". Preguntó además cuando se disculparán y agregó que muchas personas están enfadadas con ellas por su acciones desagradables.

Trump se refería a un grupo de legisladoras de la Cámara Baja, conocidas popularmente como La brigada, formada por: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley, todas ciudadanas estadounidenses, tres de ellas nacieron en Estados Unidos.

Omar nació en Mogadiscio, Somalia, pero obtuvo la ciudadanía estadounidense cuando era adolescente, después de llegar como refugiada al país junto con su familia. Las raíces puertorriqueñas de Ocasio-Cortez, las palestinas de Tlaib y las somalíes de Omar les bastaron a Trump para exigir que las legisladoras retornen a sus países, incluso cuando Puerto Rico es parte de su nación.

En declaraciones a la prensa durante un acto posterior en la Casa Blanca, Trump insistió en pedir que las parlamentarias se vayan, si odian su país.

Su comentario ha merecido la condena de un centenar de parlamentarias demócratas, incluida la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que ha tenido algunos desencuentros públicos con las legisladoras.

Ocasio-Cortez denunció las palabras de Trump al advertir que son propias de los supremacistas blancos, y exigió que los políticos republicanos condenen sus declaraciones, algo que hasta ahora han hecho pocos legisladores de ese partido, incluidos la senadora Susan Collins y el parlamentario Chip Roy.

If Democrats want to unite around the foul language & racist hatred spewed from the mouths and actions of these very unpopular & unrepresentative Congresswomen, it will be interesting to see how it plays out. I can tell you that they have made Israel feel abandoned by the U.S.

When will the Radical Left Congresswomen apologize to our Country, the people of Israel and even to the Office of the President, for the foul language they have used, and the terrible things they have said. So many people are angry at them & their horrible & disgusting actions!