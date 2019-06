Trump explicó por qué detuvo el ataque contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó la tarde de este viernes la razón por la que detuvo el ataque pautado contra Irán, luego de que ese país derribara un dron estadounidense.

Trump señaló que luego de que el pasado lunes fuese derribado un dron no tripulado que volaba en International Waters, su gobierno fue inducido a tomar represalias en tres regiones diferentes que no especificó. No obstante, preguntó a un general cuantas personas morirían y le respondió que alrededor de unas 150 personas.

El presidente estadounidense indicó que ante esa respuesta decidió, tan solo 10 minutos antes de que iniciará el ataque, suspenderlo, pues esas perdidas humanas "no son proporcionales al derribo de un dron no tripulado".

Trump enfatizó: "No tengo prisa, nuestras Fuerzas Armadas están reconstruidas, nuevas y preparadas para actuar. Además son, de lejos, las mejores del mundo".

Además, el presidente norteamericano aseguró que las sanciones contra Irán están causando los efectos deseados y anoche dictó nuevas medidas. Finalizó sentenciando que Irán nunca podrá tener armas nucleares contra Estados Unidos ni el mundo.

President Obama made a desperate and terrible deal with Iran - Gave them 150 Billion Dollars plus I.8 Billion Dollars in CASH! Iran was in big trouble and he bailed them out. Gave them a free path to Nuclear Weapons, and SOON. Instead of saying thank you, Iran yelled..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2019

....Death to America. I terminated deal, which was not even ratified by Congress, and imposed strong sanctions. They are a much weakened nation today than at the beginning of my Presidency, when they were causing major problems throughout the Middle East. Now they are Bust!.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2019

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2019