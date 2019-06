Trump elige a Stephanie Grisham como nueva portavoz de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió este martes a Stephanie Grisham actual portavoz de Melania Trump, para sustituir a Sarah Huckabee Sanders como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, así lo informó la primera dama estadounidense.

"Me complace anunciar que Stephanie Grisham será la próxima portavoz y directora de Comunicación de la Casa Blanca. Ha estado con nosotros desde 2015. Al presidente y a mí no se nos ocurre mejor persona para servir a la administración y a nuestro país", escribió Melania Trump en su Twitter. La primera dama explicó que Grisham continuará como su portavoz y ejercerá además el cargo de directora de Comunicación.

"Emocionada por tener a Stephanie trabajando para ambos lados de la Casa Blanca", agregó.

Grisham sustituye a Sanders como portavoz y a Bill Shine como director de Comunicación, cargo vacante desde el pasado mes de marzo.

Después de que Melania anunció el nombramiento, Sanders aseguró que Grisham será un buen aporte para el gobierno de Trump desde su nuevo puesto.

"Stephanie Grisham será un aporte increíble para el presidente y el país. Estoy triste por dejar la Casa Blanca, pero estoy muy feliz de dejar a nuestro equipo en tan buenas manos. Stephanie hará un trabajo fenomenal. Orgullosa de tener otra madre y una gran amiga con este rol", señaló Sanders.

El pasado 13 de junio Trump anunció que Sanders iba a dejar el cargo de portavoz de la Casa Blanca a final de junio para regresar al estado donde nació, Arkansas.

Grisham se convertirá en la tercera portavoz de Trump en menos de tres años, después de las salidas de Sean Spicer y Sarah Sanders.

Varios medios señalaron hoy que la llegada de Grisham al Ala Oeste puede significar que vuelvan a tener lugar las ruedas de prensa diarias de la Casa Blanca, aunque la oficina presidencial aún no ha fijado posición al respecto.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest