Trump discutió sobre Venezuela con su equipo de seguridad nacional

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se reunió este martes con Mike Pence, vicepresidente de EE UU; Marco Rubio, senador por el estado de Florida y el equipo de seguridad nacional.

"Anoche Donald Trump convocó una reunión para hoy en la oficina oval (...) para discutir sobre Venezuela", informó Rubio en Twitter.

Además, expresó que, a su juicio "esta claro que la crisis está a punto de entrar en una nueva fase que requerirá nuevas opciones".

Rubio advirtió que lo venezolanos enfrentarán peligro y dificultad en las horas venideras. "Por favor recen por Juan Guaidó y los miles de venezolanos", dijo.

El vicepresidente de Estados Unidos señaló en horas de la tarde que se había reunido con la finalidad de "discutir las atrocidades causadas por el régimen de Maduro y cómo podemos ayudar al pueblo de Venezuela a restaurar la libertad y la democracia".

I was scheduled to be in the Florida Panhandle today. But last night @POTUS convened a meeting for today in the Oval Office with himself, @VP & his national security team to discuss #Venezuela.



It’s now clear crisis is about to enter a new phase which will require new options. https://t.co/hhMHrQmp3z