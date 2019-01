Trump criticó investigación del FBI que indaga si trabajó para los rusos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó este sábado al Buró Federal de Investigación asegurando que la agencia actuó “sin razón alguna y sin pruebas” al abrir pesquisas para determinar si él había actuado en nombre de Rusia al despedir a su director James Comey en 2017.

The New York Times reportó el viernes, citando fuentes anónimas, que el FBI abrió un expediente en 2017 para determinar si Trump representaba una amenaza para la seguridad nacional y si trabajó para Moscú.

Esa investigación del FBI pronto se integró en la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en los comicios de 2016 y la posible confabulación entre la campaña de Trump y Moscú durante la elección presidencial.

Aunque no dio pistas sobre las eventuales conclusiones alcanzadas por el FBI, The New York Times aseguró que la investigación tenía un componente de contrainteligencia y otro penal, y que se inició después de que el presidente despidiera a Comey.

El esfuerzo de contrainteligencia consistía en determinar si Trump trabajaba para Moscú a sabiendas o no y si era una amenaza para la seguridad nacional, informó el periódico. Luego se añadió la pesquisa penal, relacionada con el despido de Comey.

Reacción en redes sociales

“Guau, me acabo de enterar por el fallido The New York Times que los ex jefes corruptos del FBI, casi todos despedidos o forzados a irse de la agencia por algunas razones muy malas, abrieron una investigación sobre mí, sin razón alguna y sin pruebas, después de que yo despidiera al mentiroso de James Comey, ¡un sinvergüenza total!”, tuiteó Trump.

El mandatario afirmó que “el FBI estaba en una crisis total... por el pobre liderazgo de Comey” y por la forma como manejó la investigación sobre el uso por Hillary Rodham Clinton de un servidor privado para enviar algunos correos electrónicos oficiales.

“Cuando despedí a James Comey fue un gran día” para el país, aseguró Trump, y agregó que el ex director del FBI “está siendo totalmente protegido por su mejor amigo, Bob Mueller”.

Se espera que las pesquisas sigan proyectando una nube sobre la Casa Blanca: un juez otorgó una extensión al gran jurado secreto en la investigación que prorroga el lapso original de 18 meses.