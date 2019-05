Trump confía en que Corea del Norte respetará los acuerdos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó confianza en que el líder norcoreano Kim Jong-un no "romperá su promesa", luego de que Corea del Sur informó que Pyongyang había lanzado misiles no identificados al mar.

"Cualquier cosa es posible en este mundo tan interesante, pero creo que Kim Jong-un comprende plenamente el gran potencial económico de Corea del Norte, y no hará nada para interferir o acabar con él", tuiteó Trump.

"También sabe que estoy con él y no quiere romper su promesa. ¡El acuerdo se cumplirá!", agregó, en respuesta a lo que podría ser el primer lanzamiento de misiles de corto alcance de Pyongyang en más de un año.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!