Trump se burló de Joe Biden por ser acusado de abuso sexual

Tras las declaraciones de Lucy Flores, la dirigente que acusó al ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden de besarla inapropiadamente en la nuca en 2014, una segunda mujer señaló al demócrata, potencial candidato en la carrera por la Casa Blanca, de haber tenido un comportamiento inapropiado en 2009, y el presidente Donald Trump reaccionó a la noticia.

El republicano, que fue denunciado por varias mujeres de acoso y violencia, habló sobre el caso durante un acto para recaudar fondos para el Comité del Congreso Nacional Republicano. "Iba a llamarlo, no lo conozco bien. Iba a decirle: 'Bienvenido al mundo, Joe, ¿la estás pasando bien?", aseguró el mandatario, escrachado en el pasado con un audio en el que se lo escucha decir que por la cantidad de dinero y la fama él puede hacer lo que quiera con las mujeres.

En otro momento de su discurso, Trump se refirió a un alto oficial que comunicó noticias positivas sobre la campaña militar contra el autodenominado Estado Islámico, y aseguró: "Le dije, general, venga aquí, deme un beso. Me sentí como Joe Biden, pero lo dije en serio", de acuerdo con lo publicado por el diario The Washington Post. El público estalló en risas.

Trump hizo esas declaraciones pese a que más de una docena de mujeres ya lo acusaron de conducta sexual inapropiada. El caso más reciente es de febrero, cuando Alva Johnson, ex empleada de la campaña presidencial, dijo que la besó en contra de su voluntad en 2016.

Las denuncias al dos de Obama

La primera mujer que denunció el comportamiento del ex vicepresidente fue Lucy Flores, quien dirige una empresa periodística orientada a los hispanos en Los Ángeles, y acusó a Biden de besarla inapropiadamente en la nuca en el 2014. Flores dijo además que también la toqueteó de forma incómoda y que hay videos y fotos que demuestran el comportamiento del demócrata.

"Hemos llegado a un momento importante en el que las mujeres sienten que pueden y deben relatar sus experiencias, y los hombres deben prestar atención. Y yo lo haré", declaró.

Tras su testimonio, quien rompió el silencio fue Amy Lappos, de 43 años de edad, de Connecticut. Lo acusó de haber tenido un comportamiento inapropiado en 2009 durante una recolección de fondos electorales en Greenwich. "Me agarró de la cabeza, me puso su mano alrededor del cuello y me acercó hacia él para frotarse la nariz conmigo. Pensé que me besaría en la boca", dijo, y explicó:

"Nunca hice la denuncia, para ser honesta, porque él era el vicepresidente y yo nadie", indicó la mujer. "Pero hay absolutamente una línea de decencia, una línea de respeto. Superar aquella línea no es una cosa de abuelo. No es cultural. No es afecto. Es sexismo o misoginia", añadió.

Ante esta situación, el equipo de Biden rechazó las "difamaciones" que él enfrenta. "Estas difamaciones y falsificaciones existen desde hace un tiempo en la oscuridad de Internet", dijo en un comunicado el portavoz, Bill Russo, en referencia a varias imágenes en las que se ve a Biden con mujeres y niños. "Y hasta el día de hoy, los troles de derecha y otros continúan explotándolos", agregó.