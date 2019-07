Trump ataca a las criptomonedas: “Su valor es basado en el aire”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no es fanático de las criptomonedas, ya que, en su opinión, no son realmente dinero.

“No soy fan de las criptomonedas (…) cuyo valor es altamente volátil y basado en el aire”, escribió el mandatario en Twitter e insistió que los activos criptográficos no regulados facilitan actividades ilícitas como el tráfico de droga.

Trump advirtió a Facebook, por su proyecto Libra, y a otras compañías que quieran incursionar en las criptomonedas, que deberán respetar las regulaciones bancarias de Estados Unidos y del mundo.

“Solo tenemos una moneda real en los EE UU. Y es más fuerte que nunca, como confiable. Es la moneda más dominante en todo el mundo, y siempre seguirá siendo así. ¡Se llama el dólar de Estados Unidos!”, sentenció Trump.

Las declaraciones de Trump surgieron después que el presidente de la Reserva Federal del país, Jerome Powell, admitiera que Bitcoin es una alternativa al oro y que la criptomoneda se utiliza comúnmente como una reserva de valor.

“Casi nadie usa Bitcoin para pagar, lo usan más como una alternativa al oro en realidad. Es una reserva de valor; es una reserva especulativa de valor como el oro”, expresó Powell.

