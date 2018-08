Trinidad y Tobago afectado por el fuerte sismo en Sucre

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró un sismo este martes de magnitud 6.3 que se sintió en varios estados del país y en Trinidad y Tobago.

En videos publicados en Twitter se observa cómo mercados y restaurantes del país caribeño fueron afectados por el fuerte sismo. Se declaró alerta de tsunami después del movimiento telúrico.

El epicentro fue en el estado Sucre, en el sureste de Yaguaraparo. El 9 de agosto en horas de la mañana también se registró un sismo al oeste del centro de Cariaco.

Así se sintió el temblor en Trinidad y Tobago.

Trinidad y Tobago tras sismo en Sucre, Venezuela: Sails Restaurant in Chaguaramas experienced significant structure damage due to this afternoon's earthquake