Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, afirmó este martes que la votación sobre la concesión del Estatus de Protección Temporal para los inmigrantes venezolanos no fue efectuada debido a una objeción procesal.

Detalló en Twitter que el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, intentó la aprobación por unanimidad, un procedimiento que permite ahorrarse los trámites en los comités para lograr un acuerdo expedito, pero ese procedimiento falla si un solo senador se opone.

Rubio señaló que asistió a otra reunión “con la esperanza de lograr una resolución administrativa de esto”.

“No podemos enviar personas a un país en el que el régimen al que se oponen ya haya llevado a cabo más de 7.000 asesinatos extrajudiciales. Y no podemos enviar personas a un país en el que nuestro gobierno no reconozca a quienes controlan las fuerzas de seguridad como un gobierno legítimo”, sentenció.

We can’t send people back to a country in which the regime they oppose has already carried out over 7000 extra-judicial murders



And can’t send people back to country in which those in control of security forces are not recognized by our government as a legitimate government.