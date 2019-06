Tiroteo, heridos y estampidas en la celebración de los Toronto Raptors

Al menos dos personas resultaron gravemente heridas este lunes en la celebración en el centro de Toronto del campeonato de la NBA alcanzado por los Raptors, en una ceremonia en la que hubo estampidas entre la multitud.

La policía informó que además de los dos heridos graves, otras dos personas fueron detenidas debido a los incidentes, que según medios locales, se generaron en una pelea que derivó en un tiroteo.

Tras las estampidas se vació una cuarta parte de la superficie de la plaza Nathan Phillips Square, donde se había instalado un escenario en el que los integrantes de los Toronto Raptors se dirigieron a sus seguidores, que abarrotaban el lugar.

Los equipos de socorro evacuaron de la plaza entre 10 y 15 personas, sin que se sepa su estado.

La celebración del campeonato, en la que participó el primer ministro, Justin Trudeau, prosiguió a pesar de los incidentes, y en algún momento se llamó a los asistentes a la calma.

Algunas cálculos cifraron en hasta 2 millones de personas los participantes en las celebraciones de la conquista del título por los Toronto Raptors, equipo en el que militan Marc Gasol, Serge Ibaka y Sergio Scariolo.

La Policía se vio obligada incluso a cerrar los accesos en torno a la plaza por la cantidad de público que había, y tuvo que intervenir en varias ocasiones antes del acto para calmar a los seguidores más exaltados.

Los Toronto Raptors ganaron por primera vez en su historia el campeonato de la NBA al derrotar el jueves en el sexto partido de la serie a los Golden State Warriors en Oakland por 110-114.

Es la primera vez en la historia que un equipo canadiense se hace con el título.

2 injured, 2 in custody as shots fired at Raptors NBA Title victory parade send panicked revelers fleeing in Toronto https://t.co/sN91OCy5kl