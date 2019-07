El gobierno de Estados Unidos inició la búsqueda de Tareck el Aissami, ministro de Industrias y Producción Nacional del régimen de Nicolás Maduro, pues lo considera un prófugo de la justicia de ese país.

En la página oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) las autoridades recordaron que El Aissami fue sancionado en febrero de 2017 por el Departamento del Tesoro por estar presuntamente vinculado al narcotráfico.

La institución afirmó que el ministro de Maduro facilitó los envíos de estupefacientes desde Venezuela, lo que incluía el control de aviones que salieron desde una base aérea venezolana y las rutas de drogas a través de los puertos del país.

"Supervisó y poseyó parcialmente envíos de narcóticos de más de 1.000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluidas aquellas con destinos finales a México y Estados Unidos”, señaló el servicio de control de inmigrantes.

El Aissami fue nombrado vicepresidente Ejecutivo de Venezuela en enero de 2017, y anteriormente se había desempeñado como gobernador del estado Aragua, de 2012 a 2017. Además, fungió como ministro de Relaciones Interiores y Justicia en 2008.

#MostWantedWednesday Have you seen this #mostwanted #fugitive? He's wanted for international narcotics trafficking. https://t.co/mH0f1lVG0Q pic.twitter.com/cHmCEK5Vmt