Tabaré Vázquez: Venezuela es un problema para toda la región

Esta semana, cuando se encontraba en Santa Fe, Argentina, para participar en la última cumbre de los países del Mercosur, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, brindó una entrevista al periodista Mariano López, que este viernes se emitió en el programa Todo Pasa de Océano FM.

El mandatario fue consultado acerca de varios temas, desde la situación en Venezuela hasta la incursión del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos en política.

Antes de que se conociera la declaración final del Mercosur, Vázquez planteó en la entrevista que “Venezuela es un problema para toda la región": "Es un problema real, y es un problema que tienen que resolver los venezolanos. Nosotros no estamos de acuerdo con muchos de los procedimientos que se llevan adelante por parte del gobierno venezolano, no estamos de acuerdo, no queremos una situación así para nuestro país, la rechazamos", indicó.

A fines de junio Uruguay se retiró de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos por una discusión acerca de la presencia del representante de Juan Guaidó en ese organismo. Luego de ese hecho, el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, lamentó la decisión del gobierno. “No me merece ningún comentario”, dijo Vázquez acerca de la crítica de Almagro. “No pierdo tiempo en estas cosas”, señaló, y agregó: “Nunca estuve muy de acuerdo con las actitudes de Almagro”.

En relación con Manini Ríos, en tanto, el mandatario planteó que no le sorprendió su pasaje a la política puesto que “ya se veía con anterioridad que tenía intenciones de proyectarse (…) en el mundo político partidario y electoral”.

Vázquez también se refirió a la fórmula oficialista, Daniel Martínez-Graciela Villar, para las elecciones nacionales de Uruguay, y dijo que a ella la conoce desde hace "más de 30 años y que es una compañera muy valiosa, muy comprometida con el proyecto político, muy inteligente y muy buena persona".

Al ser consultado sobre si le sorprendió que Martínez no eligiera a Cosse para ser su compañera de fórmula, Vázquez respondió que "sí". "Si uno mira los antecedentes de elecciones, cómo fueron los vicepresidentes que acompañaron a los candidatos del Frente, en el caso nuestro y en el caso de (José) Mujica acompañaron al presidente los que tuvieron más votos luego de quienes ganaron la interna", dijo.

"Me estoy refiriendo a Danilo Astori en el caso de Mujica y a (Raúl) Sendicen el último período. En el primer período cuando me acompañó Rodolfo (Nin Novoa) era otra situación dentro del Frente, porque el Frente había buscado una coalición política fuera de la frontera y se creó el Encuentro Progresista, entonces el acuerdo era que fuera un candidato del Frente con un integrante del Encuentro Progresista. Pero en las últimas fue el que gana gana, y el que lo acompaña es el segundo. Yo pensé que quizá en esta instancia se iba a repetir la misma situación", indicó.

El mandatario explicó que a raíz de esos antecedentes pensó que Martínez "iba a seguir esa mecánica". De todas maneras Vázquez indicó que defiende que "el candidato electo elija libremente a quien lo va acompañar" en la fórmula. "Eso es lo que hizo Daniel Martínez y me parece muy bien", remató.