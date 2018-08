Sobreviviente del tiroteo en Florida contó su experiencia

Drini Gjoka, uno de los participantes de la competencia de videojuegos Madden 19, en el GLHF Game Bar de Jacksonville, en la ciudad de Florida, narró mediante publicaciones en su cuenta de Twitter cómo fue la experiencia que vivió después del tiroteo presentado en el lugar.

“Soy literalmente afortunado. La bala solo me golpeó el pulgar”, manifestó mediante su cuenta en la red social Twitter, donde también describió otros detalles del peligroso hecho. Asimismo, Gjoka expresó que vivió “el peor día de su vida”.

En su cadena de mensajes el joven también agregó un mensaje reflexivo, en el cual le habla a sus seguidores de lo impredecible. “Nunca volveré a dar nada por hecho. La vida se puede acabar en un segundo.

Para finalizar, Gjoka manifestó su cariño por todos sus seguidores. “Si no lo he dicho antes, lo diré ahora. Los amo a todos, chicos”.

