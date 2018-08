EE UU sobre Venezuela: “Mantenemos todas las opciones sobre la mesa”

Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, Estados Unidos, aseguró que el país norteamericano mantiene todas las opciones sobre la mesa con respecto a la situación que atraviesa Venezuela.

“Mantenemos todas las opciones sobre la mesa”, dijo durante una rueda de prensa.

Sanders agregó que Estados Unidos continuará apoyando a los venezolanos y les brindará ayuda de emergencia y refugio.

“Estados Unidos sigue apoyando a los vecinos de Venezuela y brindando ayuda y refugio de emergencia a Venezuela”, comentó.

.@PressSec: "The United States continues to support Venezuela's neighbors and provide emergency aid and shelter to Venezuela and also, continues to stand with the people of Venezuela." pic.twitter.com/bWRanZ5uRs