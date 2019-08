Simonovis: Investigaremos a quienes se enriquecieron con el dinero del país

Iván Simonovis estuvo preso durante 15 años, desde 2004 (acusado de ser responsable de dos muertes en las protestas contra el chavismo de 2002) hasta el 29 de mayo pasado, cuando se fugó de su arresto domiciliario. Apareció el 24 de junio en Washington.

El experto en Criminalística y preso político emblemático del gobierno de Hugo Chávez fue nombrado el 10 de julio pasado coordinador especial de Seguridad e Inteligencia de Venezuela ante Estados Unidos por el presidente encargado, Juan Guaidó, con la misión de coordinar con la DEA y la CIA maneras de enfrentar al régimen de Nicolás Maduro.

En entrevista con El Mercurio, el policía radicado en Washington y Miami hace comentarios sobre los contactos que mantiene con organismos locales para investigar la presencia en Chile de personas supuestamente enriquecidas por la corrupción del chavismo.

Simonovis pasó los últimos cuatro años en arresto domiciliario, período en el que retomó los contactos “que tiene alguien cuando hace este tipo de tareas durante toda la vida”. Conversó con compañeros activos o que recién habían dejado la policía, recopiló información en áreas de corrupción, narcotráfico, terrorismo. “Me quedé asombrado, y es lo que quiero compartir con las agencias de investigación y de inteligencia, no solo de Estados Unidos”, dice Simonovis.

—¿Con qué otros países compartirá información?

—El lunes tuve conversaciones con funcionarios de la inteligencia chilena. Más adelante nos reuniremos y puntualizaremos medidas sobre los intereses comunes, o las alianzas importantes que puedan hacer los presidentes Guaidó y Piñera. He hecho lo propio con Colombia; obviamente con ellos el tema está centrado en la guerrilla, el ELN y las FARC, que viven en nuestro país como les da la gana.

—¿Qué temas trató con los agentes de Chile?

—Todas las cosas que eventualmente representan una amenaza para Latinoamérica. Entre ellas, por ejemplo, vamos a hacer investigaciones sobre personas y empresas; personas que tomaron los dineros del Estado venezolano y viven en Chile. También viven en Ecuador, Colombia, en Latinoamérica. Viven muy bien con dinero que se apropiaron de operaciones fraudulentas con el Estado. Esa es una de las cosas. Y por otro lado, las investigaciones que tengan que ver con las amenazas que representan para esos países latinoamericanos la guerrilla y el terrorismo.

No podemos pensar que el delito está focalizado en un solo país. Hoy la criminalidad es transnacional. Cuando hablamos del tema financiero, existe un tema transnacional para el lavado de dinero. Para blanquear operaciones criminales se utilizan algunos países, y dependiendo de las debilidades de cada nación, del desconocimiento de algún país sobre ese tipo de actividad, se vuelven más propicias esas actividades criminales.

Entonces las organizaciones de investigación e inteligencia tenemos que hacer alianzas. Compartir información y ser más eficientes en nuestro trabajo.

—¿Tiene identificados a los chavistas que están instalados en Chile con plata del Estado venezolano?

—Sí, claro. En toda Latinoamérica. En Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Colombia, Brasil. Hay pequeños nichos de gente que pasan eventualmente desapercibidos, pero que sabemos que se hicieron de los dineros con esas alianzas criminales de representantes del gobierno. Vamos a advertir sobre esto y vamos a hacer las investigaciones que sean necesarias. Insisto, para eso es importante compartir información entre las diferentes agencias e identificar estas amenazas.

Es dinero mal habido, producto de la corrupción, y eso es algo que hace mucho daño a Latinoamérica. Entonces, para nosotros, los encargados de hacer las investigaciones, es una responsabilidad y una obligación exponer todas estas actividades para ver si en algún momento nuestros países, que están en vías de desarrollo y que desean obtener economías fuertes, podamos eliminar ese cáncer de la corrupción.

—¿Quiénes son estas personas que están en Chile?

—No puedo dar esa información, por razones obvias. Recién estamos en la fase de intercambio, iniciamos las conversaciones. Como tampoco podría dar detalles de lo que he conversado en la agencia de inteligencia. Dejarían de ser actividades de inteligencia. Se enterarán cuando nosotros, los organismos encargados, practiquemos las detenciones. Ahí se presentarán todos los elementos ante la Fiscalía y los tribunales que les compete.

—¿La reunión con los agentes de Chile fue en Washington?

—No. Iniciamos conversaciones telefónicas, y pienso que quizás en el próximo mes acordemos un lugar donde reunirnos, ya sea Washington, Santiago o puede que nos reunamos en Colombia. En Colombia también tenemos actividades con diferentes organismos. Todo dependerá de lo que vayamos avanzando.

—¿Con qué organismos de Chile conversó?

—Prefiero reservarme todo eso. Hay mucha reserva, me pidieron que tuviéramos mucha discreción y debo tenerla. Simplemente te estoy informando que eso es así, como lo hacemos con Colombia y con otros países. No te voy a decir cuáles, pero ustedes saben cuáles son las organizaciones que se dedican a este tipo de actividades. Hay agencias de muy alto nivel que están involucradas e interesadas en esto. Las mismas líneas políticas del gobierno de Chile te fijan posición sobre las actividades de estas agencias de inteligencia, y en eso hemos estado. Una de las cosas importantes que hay que recalcar es que para poder avanzar en el tema de las investigaciones y de la corrupción, tiene que haber una decisión política, porque si no hay esta decisión política, difícilmente podemos avanzar.

—¿Cree que existe la decisión política en Chile?

—La decisión política en Chile y en otros países como Brasil o Colombia, existe. Son países que han reconocido al presidente Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela. Hoy ustedes tienen un número significativo de venezolanos buscando cómo sobrevivir. Eso sucede porque los que han manejado el poder los últimos 20 años en Venezuela se han dedicado a robar. Entonces la crisis financiera venezolana es solamente endosable al legado de Chávez, al trabajo de Nicolás Maduro, a la complicidad con las Fuerzas Armadas venezolanas, que son los que han hecho que nuestro país esté en la crisis más grande de Latinoamérica de los últimos 100 años.