Senador estadounidense: EE UU enfrentará las amenazas de Maduro

Rick Scott, senador de estadounidense por el estado de Florida, aseguró este sábado en la noche que las amenazas por parte Nicolás Maduro a su país no serán toleradas.

“Nicolás Maduro amenazó a ciudadanos de EE UU por querer ayudar al pueblo de Venezuela y eso no será tolerado”, dijo el congresista en Twitter.

Afirmó que su gobierno enfrentará a las pandillas y los matones con tal de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

“Estados Unidos enfrentará a las amenazas pandillas, y los matones, con tal de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”.

.@Nicolasmaduro has now threatened U.S. citizens for attempting to help the people of #Venezuela and that will not be tolerated.



The U.S. will stand against the threats of gangs and thugs and will ensure the safety of our citizens! https://t.co/cAqev1kn28