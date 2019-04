Senador estadounidense asegura que en Venezuela ocurre un genocidio

El senador estadounidense Rick Scott advirtió sobre la necesidad urgente de contribuir para que Venezuela recupere la democracia y la libertad, durante una rueda de prensa que dio este lunes en El Doral, Florida, Estados Unidos.

"Cada vez que pienso en Venezuela pienso en mi nieto. Si él estuviera en ese país no tendría la posibilidad de acceder a la correcta cantidad de comida, ni agua ni medicamentos si estuviera enfermo. No tendría electricidad, tendría una vida muy dura", afirmó quien fue hasta enero de 2019 gobernador del estado de Florida.

Scott ha demostrado una gran sensibilidad por el tema de la crisis humanitaria en Venezuela y en varias oportunidades se reunió con los venezolanos que viven en el estado. "90% de la población no tiene suficiente dinero para comida, 80% de los niños menores de 5 años de edad sufren de algún tipo de malnutrición", recalcó.

En su cuenta de Twitter escribió: "La crisis de Venezuela se ha convertido en genocidio. Nicolás Maduro está intencionalmente matando de hambre a su propio pueblo -millones sin comida, agua, medicina".

The crisis in #Venezuela has become a genocide. @NicolasMaduro is intentionally starving his own people - millions without food, water, medicine.



We must do everything we can to help in their fight for freedom & democracy. Watch a clip from my @CNNSotu interview w/@jaketapper �� pic.twitter.com/2sQaRCIDIV