Santos: Me retiro de la política, pero seguiré trabajando por la paz

Juan Manuel Santos, presidente saliente de Colombia, anunció este lunes su intención de retirarse de la política luego de entregar la presidencia a Iván Duque.

“Me retiro de la política, pero seguiré trabajando desde otros ámbitos por las víctimas y por la paz”, escribió Santos en Twitter.

El mandatario indicó que continuará trabajando por la paz desde otros ámbitos. También agradeció a todo su equipo de gobierno, debido a que junto a ellos hizo lo que pudo durante su período presidencial.

Santos econoció que faltan cosas por hacer. Sin embargo, considera que Colombia está mejor que antes. Le deseó éxito a su sucesor, Ivan Duque.

Me retiro de la política, pero seguiré trabajando desde otros ámbitos por las víctimas y por la paz. Me voy sin enemistades, porque para pelear se necesitan dos. Y yo, gracias a Dios, no llevo odio ni resentimiento en mi corazón. #GraciasColombianos