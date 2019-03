EE UU sancionó a empresa nicaragüense por vínculos con Pdvsa

El gobierno de Estados Unidos sancionó este miércoles a Alba de Nicaragua, una empresa privada mixta propiedad de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y a Bancorp, una institución bancaria también nicaragüense, por sus vínculos con la economía venezolana bajo el mandato de Nicolás Maduro.

“Los Estados Unidos sancionaron a Albanisa de Nicaragua y a su subsidiaria Bancorp, como parte de las sanciones a la red regional de Pdvsa de Venezuela”, dijo John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca en Twitter.

Albanisa es una empresa conjunta de Pdvsa y la estatal Petróleos de Nicaragua, y Bancorp, creado en 2015, es señalado de manejar fondos de la empresa venezolana en territorio estadounidense.

Con las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de EE UU en enero contra Pdvsa, alcanzaron a Bancorp, institución que manejaba los millonarios fondos de la cooperación de Venezuela que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, recibió sin fiscalización pública desde el 2008.

La orden del Departamento del Tesoro bloquea cualquier operación con Albanisa o cualquier entidad en la que esta empresa posea directa o indirectamente, intereses por un 50 por ciento o más, debido a su vinculación con Pdvsa.

The United States sanctioned Nicaragua’s Albanisa, and its subsidiary Bancorp, as part of the sanctions on Venezuela’s regional PDVSA network of graft. Efforts by Ortega and his cronies to evade these sanctions will fail.