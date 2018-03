EE UU sancionó a cuatro funcionarios del gobierno de Venezuela

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este lunes congeló los activos de cuatro funcionaros y ex funcionarios del gobierno de Venezuela.

Los funcionarios sancionados son Américo Alex Mata García quien fue director Suplente en la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, también conocido como Benavih y viceministro de Economía Agrícola. Willian Antonio Contreras, jefe de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). Nelson Reinaldo Lepaje Salazar quien fue jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela. Carlos Alberto Rotondaro Cova quien estuvo al mando de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS).

En el comunicado el Departamento del Tesoro aseguró que los activos de los mencionados funcionarios estarán sujetos a la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos.

Noticia en desarrollo

Treasury sanctions 4 current or former Venezuelan officials associated with the economic mismanagement and corruption of the Maduro regime: https://t.co/T6fsswxP4w