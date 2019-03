El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE UU) sancionó a un banco con sede en Rusia por estar vinculado con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Señaló a la entidad bancaria de ayudar a eludir las sanciones económicas impuestas contra Nicolás Maduro, a través de la utilización de la criptomoneda petro.

Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Evrofinance Mosnarbank (Evrofinance) es una entidad que ha sido "vehículo para la corrupción, la malversación y el lavado de dinero por parte de Maduro y sus amigos".

Como consecuencia de la medida, quedan congelados los activos que esta entidad pueda tener en EE UU y se prohíben las transacciones financieras con instituciones estadounidenses.

Evrofinance se fundó como un banco binacional para financiar proyectos conjuntos de infraestructura y petróleo entre Rusia y Venezuela. En 2011, el fallecido presidente Hugo Chávez compró 49% de las acciones de la entidad bancaria a través del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (Fonden).

“Esta acción demuestra que EE UU tomará medidas contra las instituciones financieras extranjeras que sostienen el régimen ilegítimo de Maduro y contribuyen al colapso económico y la crisis humanitaria que asola al pueblo de Venezuela", manifestó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

En 2018 Evrofinance fue la principal institución internacional dispuesta a financiar el petro, criptomoneda patrocinada por el Estado venezolano.

“Mientras Venezuela se encuentra en medio de un histórico colapso económico y humanitario causado por la corrupción extrema y la mala gestión, (…) los activos de Evrofinance se han disparado y el banco continúa manteniendo su relación significativa con el régimen ilegítimo”, dicta parte del comunicado emitido este lunes.

