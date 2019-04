AP: Samuel Moncada asegura que no puede salir de Nueva York

Samuel Moncada aseguró que no puede salir de Nueva York, luego de la restricción de libertad de movimiento impuesta en febrero por Estados Unidos a los integrantes de la misión diplomática venezolana ante Naciones Unidas.

El reconocimiento o no de Estados Unidos a los gobiernos incide en el tipo de visa que se les aprueba a los representantes diplomáticos. Tomando en consideración que la ONU tiene su sede en Nueva York, abre la posibilidad de que las visas de la misión venezolana en la ONU puedan ser degradadas de G1 (representantes diplomáticos de gobiernos reconocidos) a G3 (representantes de gobiernos no reconocidos) o canceladas.

Todos los empleados en la misión de Venezuela ante la ONU tenían hasta el 29 de marzo de 2019 para inciar el proceso de cambio de visa ante el Departamento de Estado.

Moncada dijo a la agencia de noticias Associated Press que no tienen conocimiento del estado de su visado. “Entregamos los pasaportes para que se nos den las visas G-3 y en este momento no sabemos qué pasa. Ellos dicen que estamos bajo revisión administrativa. Esa situación es precaria, es inusual y pone en riesgo nuestro trabajo como diplomáticos acá”, indicó.

Añadió que las cuentas bancarias en las embajadas venezolanas en la nación norteamericana están congeladas.

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, le manifestó a Moncada en el Consejo de Seguridad de la ONU que su presencia no era grata. “Con todo el respeto, usted no debería estar aquí. Debería usted regresar a Venezuela y decirle a Maduro que se vaya”, expresó.

Luego de las declaraciones, Moncada escribió en su twitter: “Comenzó la batalla por la silla de Venezuela en la ONU”.

Con información de Associated Press