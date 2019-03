Rubio: Régimen podría torturar a Marrero para que declare contra Guaidó

Marco Rubio, senador de Estados Unidos, dijo que Nicolás Maduro hizo tres acciones con la detención de Roberto Marrero, jefe de despacho de la Asamblea Nacional.

Señaló que el primero objetivo del oficialista fue plantar evidencia que permita generar una prueba falsa sobre un ataque violento.

Por otro lado, consideró que también quieren torturar a Marrero para que ofrezca un falso testimonio contra Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

Además, señaló que la detención podría ser una prueba para analizar la respuesta de Guaidó y calcular cuándo y cómo arrestar al presidente interino.

“El régimen de Maduro hace tres cosas con el arresto del jefe del despacho de Juan Guaidó: 1. Plantar evidencia como prueba falsa de la intención violenta, 2. Torturarlo para dar falso testimonio sobre Guaidó, 3 Probar la respuesta internacional para calcular cómo y cuándo arrestar a Guaidó”, comentó en Twitter.

Rubio rechazó la desaparición de Roberto Marrero y consideró que dicha ación podría significar los primeros intentos para arrestar a Juan Guaidó.

