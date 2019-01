Rubio: Putin podrá ser malvado, pero no es estúpido

Marco Rubio, senador de Estados Unidos, señaló este lunes que, a su juicio, Rusia no "salvará" a Nicolás Maduro.

Rubio indicó que Vladimir Putin, presidente de Rusia, junto con la empresa petrolera rusa Rosneft han aportado cerca de 20.000 millones de dólares en ventas, préstamos y licencias de exploración.

"Maduro no ha pagado. Putin podrá ser malvado, pero no es estúpido", apuntó.

El Departamento de Estados Unidos sancionó este lunes a la petrolera estatal venezolana. Todos los bienes e intereses en propiedad de Pdvsa están bloqueados y prohibieron a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con la compañía.

De acuerdo con el comunicado, se levantaran las sanciones cuando el control de Pdvsa sea transferido a Juan Guaidó, presidente interino, o a un gobierno posterior que sea elegido de forma democrática.

