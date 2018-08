Rubio: Maduro es cada vez más una amenaza de seguridad nacional

Marco Rubio, senador de Estados Unidos (EE UU), aseguró este martes que a su juicio, Maduro es cada vez más una amenaza para la seguridad nacional de su país.

"Maduro es cada vez más una amenaza a la seguridad nacional. La migración masiva que ha causado está desestabilizando a sus vecinos, incluyendo Colombia, Brasil y Ecuador" escribió Rubio en su Twitter.

Rubio indicó una posible invitación del mandatario venezolano a Rusia para establecer una base aérea en el país.

"No se sorprenda si invita a Rusia y a la fuerza aérea a enviar un bombardero de visita e incluso a abrir una base en Venezuela", concluyó el senador.

