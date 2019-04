Rubio: Los militares permiten que pandillas armadas operen en Venezuela

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, resaltó este lunes que los militares venezolanos permiten que los colectivos armados realicen actos violentos con impunidad.

“Protestas espontáneas anoche y de nuevo hoy en Venezuela por falta de electricidad y agua. Los líderes militares están de pie y permiten que las pandillas armadas operen impunemente”, escribió Rubio en Twitter.

El senador detalló que Nicolás Maduro pretende acabar con las manifestaciones enviando a los grupos armados.

Durante el domingo y este lunes se han registrado numerosas protestas para exigir que cesen las fallas en el servicio de luz y de agua.

Spontaneous protests last night & again today all across #Venezuela due to lack of electricity & water. #Maduro is relying on armed paramilitary gangs to put down these protests.



Military leaders stand by & allow armed gangs to operate with impunity. https://t.co/kTTnPOOXcI