Rubio: Guaidó liderará lo que podría ser un momento decisivo contra Maduro

Marco Rubio, senador de Estados Unidos, señaló este sábado en Twitter que el próximo 1 de mayo Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, liderará lo que "podría ser un momento decisivo contra el régimen de Maduro".

El senador estadounidense también exhortó a los funcionarios de las Fuerzas Armadas a colocarse del lado de la Constitución y otorgar protección a los manifestantes que salgan a marchar el 1 de mayo.

"Los líderes de la FANB deben defender la Constitución protegiendo a los manifestantes de los ataques de Maduro y las bandas violentas "colectivos" armadas", expresó.

On May 1st @jguaido will lead what could potentially be the defining moment in the struggle against #MaduroRegime in #Venezuela.



Leaders of #FANB must defend constitution by protecting marchers from attacks by #Maduro violent armed ‘colectivo’ gangs.https://t.co/V9X0MD5LYr