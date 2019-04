Marco Rubio, senador de Estados Unidos, dijo este miércoles que la asamblea nacional constituyente no tiene autoridad legal para allanar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó y que solo es una distracción para intimidar a los ciudadanos venezolanos y evitar que marchen este sábado.

"La legislatura falsa de la ANC no tiene autoridad legal para quitar al presidente interino Juan Guaidó su inmunidad legislativa. Todo esto está diseñado para distraer de los cortes de energía y para intimidar al gobierno legítimo y a las personas de Venezuela de marchar este 6 de abril", dijo Rubio vía Twitter.

Rubio agregó que dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que estuvieron involucrados en la decisión de allanar la inmunidad de Guaidó, llevaron a cabo un esquema para expropiar y saquear General Motors en el año 2017.

"Los impostores de la ANC actuaron a petición de dos magistrados del TSJ. Juan José Mendoza y Arcadio Delgado llevaron a cabo un esquema corrupto para expropiar y saquear la planta de General Motors en 2017 con la ayuda de 'abogados' Pedro y Victor Prada. Los cuatro nos escucharán muy pronto", acotó.

#MaduroRegime fake legislature the ANC has no legal authority to take away interim President @jguaido legislative immunity. This is all designed to distract from power outages & to intimidate legitimate government & people of #Venezuela from marching on #6Abr